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Де Брюйне: Мы тренировались всего 15 минут утром перед матчем с Манчестер Юнайтед

Англия
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Еще один камень в огород сложного графика АПЛ

Де Брюйне: Мы тренировались всего 15 минут утром перед матчем с Манчестер Юнайтед
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Хавбек "Манчестер Сити" отметил, что для победы над "красными дьяволами", "горожанам" понадобилось всего 15 минут тренировочного занятия – вместо полноценной сессии (3:1). Гвардиола сыграл в этом поединке с Бернарду Силвой в роли "ложной девятки" – бельгиец отметил, что план был разработан в день игры. Цитирует КДБ ESPN.

"Мы тренировались 15 минут этим утром. В понедельник вовсе не занимались. Думаю, мы могли забить больше – счет 3:1 неплохо отображает наше преимущество, но недостаточно. Пеп огласил свой план во время упражнения".

"МЮ" хорошо действовал от обороны. К слову, битва еще не окончена. Гол Рашфорда? Это моя ошибка. Огрехи – неотъемлемая часть футбола".

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне
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