Де Брюйне: Мы тренировались всего 15 минут утром перед матчем с Манчестер Юнайтед

Хавбек "Манчестер Сити" отметил, что для победы над "красными дьяволами", "горожанам" понадобилось всего 15 минут тренировочного занятия – вместо полноценной сессии (3:1). Гвардиола сыграл в этом поединке с Бернарду Силвой в роли "ложной девятки" – бельгиец отметил, что план был разработан в день игры. Цитирует КДБ ESPN.

"Мы тренировались 15 минут этим утром. В понедельник вовсе не занимались. Думаю, мы могли забить больше – счет 3:1 неплохо отображает наше преимущество, но недостаточно. Пеп огласил свой план во время упражнения".