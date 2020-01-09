Когда слишком тяжело смотреть без алкоголя. Сэр Алекс Фергюсон ушел пить вино в перерыве матча с Сити

Экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон болезненно отреагировал на поражение клуба в матче Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" (1:3). Об этом сообщает Metro со ссылкой на Daily Record.

Шотландец был настолько опустошен, что в перерыве матча с "горожанами" отправился в свой кабинет в полном одиночестве с бокалом красного вина. Фергюсон был на грани срыва после игры команды – специалист не хотел никого видеть после финального свистка.

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Отмечается, что Вудворд по-прежнему желает видеть у руля "Манчестер Юнайтед" норвежского специалиста Оле Гуннара Сульшера.