Бавария не будет подписывать Сане в зимнее трансферное окно

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб в зимнее трансферное окно не будет покупать вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

По информации источника, мюнхенский клуб обратил своё внимание на нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, но, скорее всего, также не подпишут его в январское окно. За немецким игроком "Бавария" может вернуться летом, когда по соглашению Сане с "Манчестер Сити" останется всего один сезон.

Ранее Сане отказался продлевать контракт с английским клубом. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.