Атлетико Минейро подписал контракт с полузащитником Ливерпуля

Полузащитник "Ливерпуля" Аллан Родригес подписал контракт с "Атлетико Минейро", сообщает официальный сайт английского клуба.

22-летний бразилец был арендован "Атлетико Минейро" с лета 2019 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро.

Аллан находился в "Ливерпуле" с лета 2015 года, однако не провел ни одного матча за клуб. За 4,5 года бразилец побывал в аренде в шести клубах: финский СИК, бельгийский "Сен-Трюйден", немецкие "Герта" и "Айнтрахт", а также кипрский "Аполлон".

O #Galo confirma a contratação do meio-campista Allan, junto ao Liverpool, da Inglaterra. Destaque no Brasileirão 2019 pelo alto número de passes certos, o jogador assina com o Atlético até dezembro de 2023. pic.twitter.com/H9tKoim6lE