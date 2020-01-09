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Мане не смог прилететь в Сенегал на вечеринку в честь приза лучшему игроку Африки

Англия
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Игрок улетел на тренировку

Мане не смог прилететь в Сенегал на вечеринку в честь приза лучшему игроку Африки
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Форвард "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане не смог прилететь на родину после получения награды африканскому игроку года.

Церемония вручения наград прошла в Египте, после чего Мане планировал частным рейсом прилететь в Сенегал для празднований и общественных мероприятий.

Позже выяснилось, что Мане не получил необходимое разрешение для полета над Тунисом, из-за чего сенегальцу не удалось вернуться на родину и праздничные мероприятия перенесли.

"Я планировал сразу же прилететь в Сенегал, чтобы поблагодарить своих соотечественников за все, что они мне дали в моем путешествии, — сказал форвард. — На этих выходных у "Ливерпуля" важный матч против "Тоттенхэма", но я постараюсь вернуться в Сенегал как можно скорее, потому что это очень важно для меня. Я никогда не забуду тех, кто верил в меня и дал мне возможность заниматься футболом.

Напомним, до Мане африканским игроком года дважды признавался его одноклубник и нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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