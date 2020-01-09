Сульшер планирует подписать шесть игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

По информации источника, 46-летний норвежский специалист хочет подписать шесть новых футболистов.

Конкретные фамилии не называются, но еще неизвестно, сколько игроков появится в "МЮ" в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" проявляют интерес к Донни ван де Беку ("Аякс"), Джейдону Санчо ("Боруссия" Д), Артуро Видалю ("Барселона") и к многим другим игрокам.