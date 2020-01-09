  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер планирует подписать шесть игроков в зимнее трансферное окно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер планирует подписать шесть игроков в зимнее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Но имена пока не называются

Сульшер планирует подписать шесть игроков в зимнее трансферное окно
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

По информации источника, 46-летний норвежский специалист хочет подписать шесть новых футболистов.

Конкретные фамилии не называются, но еще неизвестно, сколько игроков появится в "МЮ" в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" проявляют интерес к Донни ван де Беку ("Аякс"), Джейдону Санчо ("Боруссия" Д), Артуро Видалю ("Барселона") и к многим другим игрокам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...