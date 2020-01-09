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Сульшер планирует подписать шесть игроков в зимнее трансферное окно
Но имена пока не называются
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.
По информации источника, 46-летний норвежский специалист хочет подписать шесть новых футболистов.
Конкретные фамилии не называются, но еще неизвестно, сколько игроков появится в "МЮ" в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" проявляют интерес к Донни ван де Беку ("Аякс"), Джейдону Санчо ("Боруссия" Д), Артуро Видалю ("Барселона") и к многим другим игрокам.
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