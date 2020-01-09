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Защитник МЮ отказался продлевать контракт и согласился на переход в Интер
Контракт продолжает укреплять команду
Несколько дней назад появилась информация, что Эшли Янг покинет "МЮ" в качестве свободного агента и перейдет в "Интер". Англичане захотели помешать этому.
По данным Sky Sports, они предложили защитнику продлить контракт до лета 2021 года. Однако Эшли подобный вариант не устраивает и он решил отказаться.
Журналист Джанлука ди Марцио уверяет, что Янг принял решение переехать в Италию и помочь "Интеру" побороться за чемпионство. Сейчас подопечные Конте делят с "Ювентусом" первую строчку.
Эшли Янг с 2011 года защищает цвета "МЮ", проведя с этого времени 192 матча и забив 15 голов.