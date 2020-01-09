Защитник МЮ отказался продлевать контракт и согласился на переход в Интер

Несколько дней назад появилась информация, что Эшли Янг покинет "МЮ" в качестве свободного агента и перейдет в "Интер". Англичане захотели помешать этому.

По данным Sky Sports, они предложили защитнику продлить контракт до лета 2021 года. Однако Эшли подобный вариант не устраивает и он решил отказаться.

Журналист Джанлука ди Марцио уверяет, что Янг принял решение переехать в Италию и помочь "Интеру" побороться за чемпионство. Сейчас подопечные Конте делят с "Ювентусом" первую строчку.

Эшли Янг с 2011 года защищает цвета "МЮ", проведя с этого времени 192 матча и забив 15 голов.