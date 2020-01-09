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Официально: Кейн пропустит четыре месяца

Англия
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Англичанин должен успеть восстановиться к Евро

Официально: Кейн пропустит четыре месяца
UA-Футбол
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Основной форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн совсем недавно получил серьезную травму - у него было диагностирован разрыв задней поверхности бедра.

Сегодня появились официальные сроки его восстановления. Пресс-служба "шпор" объявила, что футболист сможет приступить к тренировкам лишь в начале апреля.

В ближайшие несколько дней его будет ожидать операция. Крайне вероятно, что лондонский клуб выйдет на трансферный рынок в поисках замены.

Напомним, что Кейн - капитан сборной Англии. Он должен успеть восстановиться к предстоящему Евро-2020.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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