Артета: Я не жду серьезных усилений в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не думает, что зимой его клуб совершит громкий трансфер.

"Если мы сумеем найти футболиста, который впишется в нашу команду - мы обдумаем этот вариант. Однако я не жду серьезных усилений.

Я жду, что наши игроки с травмами смогут быстрее вернуться на высокий уровне. Сейчас - это главное для меня", - цитирует испанца ВВС.

Напомним, что по данным СМИ, "канониры" близки к подписанию защитника "Баварии".