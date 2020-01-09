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Артета: Я не жду серьезных усилений в январе
Испанец готов работать с готовым набором игроков
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не думает, что зимой его клуб совершит громкий трансфер.
"Если мы сумеем найти футболиста, который впишется в нашу команду - мы обдумаем этот вариант. Однако я не жду серьезных усилений.
Я жду, что наши игроки с травмами смогут быстрее вернуться на высокий уровне. Сейчас - это главное для меня", - цитирует испанца ВВС.
Напомним, что по данным СМИ, "канониры" близки к подписанию защитника "Баварии".
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