  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эмерсон не покинет Челси в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмерсон не покинет Челси в январе

Англия
(1 голосов)

Об все оповестил его агент

Эмерсон не покинет Челси в январе
UA-Футбол
Новина українською

Агент итальянского защитника "Челси" Эмерсона рассказал о будущем своего клиента. Некоторые СМИ связывали его с возвращением на родину.

"У "Челси" нет никаких причин продавать Эмерсона этим летом. Он полностью счастлив в команде и не собирается менять клуб", - приводит слова агента Goal.

Напомним, слухи давно сватали его в "Ювентус" к Маурицио Сарри. За "Челси" Эмерсон выступает уже два года, проведя с того времени 32 матча.

Читайте такжеЮвентусу нужен защитник Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...