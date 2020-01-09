Эмерсон не покинет Челси в январе

Агент итальянского защитника "Челси" Эмерсона рассказал о будущем своего клиента. Некоторые СМИ связывали его с возвращением на родину.

"У "Челси" нет никаких причин продавать Эмерсона этим летом. Он полностью счастлив в команде и не собирается менять клуб", - приводит слова агента Goal.

Напомним, слухи давно сватали его в "Ювентус" к Маурицио Сарри. За "Челси" Эмерсон выступает уже два года, проведя с того времени 32 матча.