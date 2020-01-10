Джеррард, Суарес, Мане, Салах и все-все-все: 100 величайших голов Ливерпуля за десятилетие

Десять лет (2010-2019) "мерсисайдцев" были похожи на американские горки – провал с Роем Ходжсоном, всего лишь Кубок лиги с легендой клуба Кенни Далглишем у руля, неоднозначный этап с Бренданом Роджерсом – это все на фоне регулярных трансферных провалов и отсутствия системности решений.

В середине декады из Дортмунда в Ливерпуль переехал Юрген Клопп – и тут понеслась. Четкое построение фундамента, правильные покупки и собственная философия, которая теперь ассоциируется именно с "Энфилдом". Победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА, триумф на клубном ЧМ – этим ребятам осталось взять лишь неуступчивую АПЛ.

Тем не менее, голы "Ливерпуль" забивал все время – и в сложные неоднозначные периоды, и в яркие победоносные.