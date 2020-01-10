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Назван игрок месяца в АПЛ
Им стал защитник Ливерпуля
Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре. Для фулбека это первая награду лучшему игроку месяца в карьере.
В борьбе за эту награду 21-летний защитник обошел таких игроков, как Кевин де Брюйне (Ман Сити), Эмилиано Буэндиа (Норвич), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Бен Фостер (Уотфорд), Дэнни Ингз (Саутгемптон).
Напомним, что в минувшем месяце Трент забил гол и сделал три голевых передачи в пяти матчах, в которых мерсисайдцы одержали победы.
Стоит отметить, что в текущем розыгрыше АПЛ Александер-Арнольд провел 20 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и восемью ассистами.
December POTM ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 января 2020 г.
TOTY ✅
Another trophy for the @trentaa98 collection ???? pic.twitter.com/P11cixHPPw
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for December...— Premier League (@premierleague) 10 января 2020 г.
It's @LFC's assist king, @trentaa98 ????#PLAwards pic.twitter.com/wSbcuLFYv7