Назван игрок месяца в АПЛ

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре. Для фулбека это первая награду лучшему игроку месяца в карьере.

В борьбе за эту награду 21-летний защитник обошел таких игроков, как Кевин де Брюйне (Ман Сити), Эмилиано Буэндиа (Норвич), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Бен Фостер (Уотфорд), Дэнни Ингз (Саутгемптон).

Напомним, что в минувшем месяце Трент забил гол и сделал три голевых передачи в пяти матчах, в которых мерсисайдцы одержали победы.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше АПЛ Александер-Арнольд провел 20 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

