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Назван игрок месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Им стал защитник Ливерпуля

Назван игрок месяца в АПЛ
Новина українською

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком АПЛ в декабре. Для фулбека это первая награду лучшему игроку месяца в карьере.

В борьбе за эту награду 21-летний защитник обошел таких игроков, как Кевин де Брюйне (Ман Сити), Эмилиано Буэндиа (Норвич), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Бен Фостер (Уотфорд), Дэнни Ингз (Саутгемптон).

Напомним, что в минувшем месяце Трент забил гол и сделал три голевых передачи в пяти матчах, в которых мерсисайдцы одержали победы.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше АПЛ Александер-Арнольд провел 20 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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