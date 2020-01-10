Некому было отдать пас. Рывок Сон Хин Мина через все поле стал лучшим голом декабря в АПЛ

Седьмого декабря прошлого года "Тоттенхэм" разгромил "Бернли", забив тому пять безответных мячей. Лучший из них удался Сон Хин Мину - кореец подхватил мяч у своей штрафной, протянул его через все поле и поразил ворота. В итоге АПЛ признала этот гол лучшим в декабре.

"Получить эту награду - это большая честь для меня, особенно после такого памятного для меня гола", - заявил Сон. "Когда я получил мяч, я начал искать, кому отдать пас, но вокруг не было никого, и я начал искать другие варианты. За счет дриблинга я пытался найти свободное пространство, в конце концов мне повезло - последнее касание, последний удар. Я до сих пор помню, что хотел сфокусироваться на завершении атаки, ведь предыдущая фаза была очень быстрой".

Как напоминает официальный сайт "Тоттенхэма", для Сон Хин Мина это вторая такая награда. Ранее он выигрывал приз за гол в ворота "Челси" в ноябре 2018-го. Тогда кореец пробежал с мячом "всего" полполя.