Некому было отдать пас. Рывок Сон Хин Мина через все поле стал лучшим голом декабря в АПЛ

Седьмого декабря прошлого года "Тоттенхэм" разгромил "Бернли", забив тому пять безответных мячей. Лучший из них удался Сон Хин Мину - кореец подхватил мяч у своей штрафной, протянул его через все поле и поразил ворота. В итоге АПЛ признала этот гол лучшим в декабре.

"Получить эту награду - это большая честь для меня, особенно после такого памятного для меня гола", - заявил Сон. "Когда я получил мяч, я начал искать, кому отдать пас, но вокруг не было никого, и я начал искать другие варианты. За счет дриблинга я пытался найти свободное пространство, в конце концов мне повезло - последнее касание, последний удар. Я до сих пор помню, что хотел сфокусироваться на завершении атаки, ведь предыдущая фаза была очень быстрой".

