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Некому было отдать пас. Рывок Сон Хин Мина через все поле стал лучшим голом декабря в АПЛ
Кореец во второй раз получает награду
Седьмого декабря прошлого года "Тоттенхэм" разгромил "Бернли", забив тому пять безответных мячей. Лучший из них удался Сон Хин Мину - кореец подхватил мяч у своей штрафной, протянул его через все поле и поразил ворота. В итоге АПЛ признала этот гол лучшим в декабре.
"Получить эту награду - это большая честь для меня, особенно после такого памятного для меня гола", - заявил Сон. "Когда я получил мяч, я начал искать, кому отдать пас, но вокруг не было никого, и я начал искать другие варианты. За счет дриблинга я пытался найти свободное пространство, в конце концов мне повезло - последнее касание, последний удар. Я до сих пор помню, что хотел сфокусироваться на завершении атаки, ведь предыдущая фаза была очень быстрой".
"It's a big honour for me."— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2020
Sonny on his @premierleague Goal of the Month award.#THFC #COYS pic.twitter.com/CdlmnLaTTk
Как напоминает официальный сайт "Тоттенхэма", для Сон Хин Мина это вторая такая награда. Ранее он выигрывал приз за гол в ворота "Челси" в ноябре 2018-го. Тогда кореец пробежал с мячом "всего" полполя.