Кристал Пэлас арендовал форварда Эвертона

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун на правах аренды до конца сезона перешел в "Кристал Пэлас", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

При этом не уточняется, присутствует ли в договоре опция последующего выкупа.

Напомним, что игрок выступает за "Эвертон" с 2018 года, тогда он перешел из "Бешикташа", сумма трансфера составила € 22,5 млн.

В нынешнем сезоне Дженк принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги (2 – в основе), в которых отметился 1 голом.

New start. I will give everything for this club and their fans ???? #Tosunpasa⁣ @cpfc ⁣

⁣⁣

Yeni bir başlangıç. Bu kulüp ve taraftarı için var gücümle çalışmaya hazırım ????⁣

⁣

???? @433 pic.twitter.com/Pym8sG29pl