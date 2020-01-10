Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милнер и Кейта не сыграют в матче с Тоттенхэмом
Также Ловрен и Фабиньо пропустят этот матч
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков команды.
Напомним, что сейчас в лазарете красных пребывают защитники Жоэль Матип, Деян Ловрен и Натаниэл Клайн, а также полузащитники Фабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Шердан Шакири.
"Джеймс и Наби недоступны. У них мышечные травмы. Посмотрим, когда они вернутся, но их не будет в эти и следующие выходные. Жоэль некоторое время тренировался вне поля по индивидуальной программе. Вчера он работал с остальными. Шак тренировался в общей группе.
Деян и Фаб на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам. В последнее время они усердно работали. Посмотрим, сыграют ли они с "Манчестер Юнайтед". Клайн хорошо восстанавливается, но пока не готов", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Завтра, 11 января, "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэм Хотспур" в 22-м туре английской Премьер-лиги.