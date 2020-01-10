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Милнер и Кейта не сыграют в матче с Тоттенхэмом

Англия
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Также Ловрен и Фабиньо пропустят этот матч

Милнер и Кейта не сыграют в матче с Тоттенхэмом
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков команды.

Напомним, что сейчас в лазарете красных пребывают защитники Жоэль Матип, Деян Ловрен и Натаниэл Клайн, а также полузащитники Фабиньо, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Шердан Шакири.

"Джеймс и Наби недоступны. У них мышечные травмы. Посмотрим, когда они вернутся, но их не будет в эти и следующие выходные. Жоэль некоторое время тренировался вне поля по индивидуальной программе. Вчера он работал с остальными. Шак тренировался в общей группе.

Деян и Фаб на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам. В последнее время они усердно работали. Посмотрим, сыграют ли они с "Манчестер Юнайтед". Клайн хорошо восстанавливается, но пока не готов", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Завтра, 11 января, "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэм Хотспур" в 22-м туре английской Премьер-лиги.

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В статье: Юрген Клопп Джеймс Милнер Ливерпуль Наби Кейта
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