Главный тренер Челси рассказал о возможном уходе Жиру

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе Оливье Жиру. Большинство СМИ сватают его в "Интер".

"С Оливье ситуация сейчас такова - если его продажа всех устроит, в первую очередь наш клуб, мы готовы обсудить этот вариант. Могу сказать, что он настоящий профессионал.

Пока что Жиру остается игроком "Челси", никаких договоренностей нет. Думаю, что его возможным уходом займется агент", - заявил английский наставник.

Ранее Жиру советовал сменить клуб Дидье Дешам. Все из-за предстоящего Евро-2020.