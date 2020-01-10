  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Челси рассказал о возможном уходе Жиру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Челси рассказал о возможном уходе Жиру

Англия
(1 голосов)

Француз все ближе к этому

Главный тренер Челси рассказал о возможном уходе Жиру
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе Оливье Жиру. Большинство СМИ сватают его в "Интер".

"С Оливье ситуация сейчас такова - если его продажа всех устроит, в первую очередь наш клуб, мы готовы обсудить этот вариант. Могу сказать, что он настоящий профессионал.

Пока что Жиру остается игроком "Челси", никаких договоренностей нет. Думаю, что его возможным уходом займется агент", - заявил английский наставник.

Ранее Жиру советовал сменить клуб Дидье Дешам. Все из-за предстоящего Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Фрэнк Лэмпард Интер (Милан) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...