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Гвардиола не знает, когда Ляпорт сможет вернуться в игру
Француз уже тренируется с командой
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о том, как проходит восстановления Эмерика Ляпорта.
"Сейчас Эмерик тренируется каждый день, после занятий чувствует себя хорошо. Наверное, это хорошая новость. Я не могу сказать, когда он вернется в строй, ему нужно немного больше времени", - заявил испанец.
Напомним, что Ляпорт получил серьезную травму в конце августа. Последующие неудачи "горожан" (большой отрыв от "Ливерпуля" в АПЛ) многие связывают с его отсутствием.
Ранее "Ман Сити" рассматривал возможность подписания экс-защитника "Челси" в январе.