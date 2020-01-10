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МЮ близок к подписанию лидера Спортинга, президент португальцев уже прибыл в Англию
Это серьезный трансфер
"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни может согласовать трансфер Бруну Фернандеша. Об этом сообщает португальское издание A Bola.
Представители "Спортинга", президент Федерико Варандаш и его первый помощник, уже приземлились в Лондоне. Сегодня пройдет первый этап переговоров.
Детали сделки остаются неизвестными. Летом португальцы хотели получить более 65 миллионов евро. Тогда за Фернандеша вели борьбу "Реал", "Тоттенхэм" и все тот же "МЮ".
В текущем сезоне Бруну провел 23 матча, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.