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МЮ близок к подписанию лидера Спортинга, президент португальцев уже прибыл в Англию

Англия
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Это серьезный трансфер

МЮ близок к подписанию лидера Спортинга, президент португальцев уже прибыл в Англию
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни может согласовать трансфер Бруну Фернандеша. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Представители "Спортинга", президент Федерико Варандаш и его первый помощник, уже приземлились в Лондоне. Сегодня пройдет первый этап переговоров.

Детали сделки остаются неизвестными. Летом португальцы хотели получить более 65 миллионов евро. Тогда за Фернандеша вели борьбу "Реал", "Тоттенхэм" и все тот же "МЮ".

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В текущем сезоне Бруну провел 23 матча, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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