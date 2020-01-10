Кристал Пэлас - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

"Кристал Пэлас" не только находится выше "Арсенала" в турнирной таблице, но и в последних матчах с "канонирами" регулярно отбирает у них очки. В двух матчах чемпионата 2018/19 тогда еще подопечные Эмери набрали всего один пункт – ничья 2:2 и поражение 2:3. В текущем сезоне "орлы" также успели оставить лондонский гранд без важных баллов – 2:2.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Кристал Пэлас 14:30 Арсенал Лондон

Команда Артеты новый год начала достаточно уверенно, две победы - над "Ман Юнайтед" (2:0) в АПЛ и над "Лидсом" (1:0) в Кубке Англии. Пока не пропускали "канониры". Правда, "Арсенал" два предыдущих матча провел на своем поле, сейчас матч снова состоится в Лондоне, но на поле очень неудобного соперника.

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"Кристал Пэлас" в 2020-м году еще не знал вкуса побед. В Премьер-лиге была ничья с "Норвичем" (1:1), а затем "Дерби Каунти" выбил "орлов" из Кубка Англии (0:1). Причем, на своем поле уступила команда Роя Ходжсона. С 26-го декабря (после виктории над "Вест Хэмом" 2:1) в трех последних матчах не может выиграть "КП", чувствуется у лондонской команды определенный спад.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

На неудовлетворительном 10-м месте в турнирной таблице чемпионата встречает середину зимы "Арсенал". Однако в случае победы в 22-м туре, при определенном стечении обстоятельств (зависит от конкурентов) может подняться в зону еврокубков. Именно в январе последний раз "канониры" обыгрывали "Кристал Пэлас" - 4:1 в 2018-м году. Класс гостей матча на "Селхерст Парк" все же выше, за счет него и будет определен победитель. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.