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Шеффилд, во второй раз за полгода, продлил контракт с главным тренером
И вполне заслуженно
Английский "Шеффилд Юнайтед" подписал новый контракт с Крисом Уайлдером. Об сообщает пресс-служба "клинков".
Теперь он пробудет в команде до лета 2024 года. Отметим, что "Шеффилд" в июне, сразу после выхода в АПЛ, подписал с Крисом контракт до 2022.
Клуб сумел неплохо начать в высшем дивизионе. Сейчас "клинки" идут на восьмом месте, имея отрыв от зоны вылета в 9 пунктов.
Отетим, что сегодня "Шеффилд" играет против "Вест Хэма". За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.
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