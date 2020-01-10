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Шеффилд, во второй раз за полгода, продлил контракт с главным тренером

Англия
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И вполне заслуженно

Шеффилд, во второй раз за полгода, продлил контракт с главным тренером
UA-Футбол
Новина українською

Английский "Шеффилд Юнайтед" подписал новый контракт с Крисом Уайлдером. Об сообщает пресс-служба "клинков".

Теперь он пробудет в команде до лета 2024 года. Отметим, что "Шеффилд" в июне, сразу после выхода в АПЛ, подписал с Крисом контракт до 2022.

Клуб сумел неплохо начать в высшем дивизионе. Сейчас "клинки" идут на восьмом месте, имея отрыв от зоны вылета в 9 пунктов.

Отетим, что сегодня "Шеффилд" играет против "Вест Хэма". За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер
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