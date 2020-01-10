Анчелотти хочет, чтобы в Эвертон был подписан Эвертон

Бразилец Эвертон оуарес уже в это трансферное окно может перебраться в Европу. Об этом сообщает ESPN.

В этом переходе очень заинтересован его теска - английский "Эвертон". Потенциал в нем видит лично Карло Анчелотти.

По слухам, "ириски" могут заплатить 30 миллионов евро. Напомним, что после триумфального Копа Америка-2019, Эвертона хотели подписать многие топ клубы.

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Ранее сообщалось, что также Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" Хамеса Родригеса.