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Анчелотти хочет, чтобы в Эвертон был подписан Эвертон
Все логично
Бразилец Эвертон оуарес уже в это трансферное окно может перебраться в Европу. Об этом сообщает ESPN.
В этом переходе очень заинтересован его теска - английский "Эвертон". Потенциал в нем видит лично Карло Анчелотти.
По слухам, "ириски" могут заплатить 30 миллионов евро. Напомним, что после триумфального Копа Америка-2019, Эвертона хотели подписать многие топ клубы.
Ранее сообщалось, что также Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" Хамеса Родригеса.
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