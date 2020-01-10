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АПЛ. Вест Хэм уступает в гостях у Шеффилд Юнайтед

Англия
(1 голосов)

На последних минутах встречи гол Снодграсса отменили из-за игры рукой

АПЛ. Вест Хэм уступает в гостях у Шеффилд Юнайтед
UA-Футбол
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Первое поражение Виктора Мозеса после возвращения в Лондон. Неоднозначным получился дебютный матч 22-го тура, ведь "молотобойцы" выглядели очень неплохо, имели много шансов отыграться и даже вырвать победу, но "клинки" одна из самых организованных команд в обороне в этом сезоне Премьер-лиги.

Во многом сбила настрой гостей травма Фабиански, в самом начале встречи вынужденную замену провел "Вест Хэм". А у хозяев дебют удался, и почти все развивалось по их сценарию, только не удавалось забить. Зрелищный противостояние на "Бремелл Лейн" назвать нельзя, но напряженным, достаточно нервным и осторожным - с очевидной уверенностью.

В таких матчах часто все решает всего одна ошибка. Эту ошибку совершил голкипер лондонцев, неудачно отдал пас Мартин, защитник выключился из игры, Флек перехватил мяч и отдал удобную передачу на Макберни, который и забил единственный гол во встрече.

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Могли отыгрывать пропущенный мяч Лансини (дважды) и Алле, но точности ударам не хватило. Напор "Вест Хэма" оказался холостым, хотя в компенсированное время Снодграсс поразил цель (Райс отдал пас), хавбек все сделал безупречно. Арбитр обратился к VAR и изменил решение - была игра рукой Райса.

Команда Мозеса остается критично близко к зоне вылета (два очка отделяют от 18-го места), а "Шеффилд" удерживает свои позиции среди лидеров (5 место). Настоящее открытие сезона эта максимально прагматичная команда Криса Уайлдера.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 1:0

Голы: Макберни 54

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон Д., 2. Болдок, 3. Стивенс Э., 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл Д., 4. Флек, 7. Ландстрем (Бешич 70), 16. Норвуд, 9. Макберни, 17. Макголдрик (Муссе 59).

Вест Хэм: 1. Фабиански (Мартин 15), 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 21. Огбонна, 26. Масуаку (Снодграсс 69), 5. Сабалета, 8. Фелипе Андерсон, 10. Лансини, 16. Нобл М., 41. Райс, 22. Алле.

Предупреждение: Бешич 86

АПЛ. Вест Хэм уступает в гостях у Шеффилд Юнайтед - изображение 2
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В статье: Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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support (Kyiv)
10.01.2020 в 23:56
Даунов понабирали по объявлению Там вар зафиксировал игру рукой, счёт 1-0, алло
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