Тоттенхэм - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ

После прошлогоднего финала Лиги Чемпионов отношения "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" вышли на новый уровень. Мерсисайдцы и ранее были не самым удобным (точнее - одним из самых неудобных) соперником для лондонцев, в четырех последних матчах "шпоры" проигрывают "красным". Но серия неудач для "Хотспур" вполне может закончиться уже в ближайшем противостоянии, если "Ливерпуль" не сохранит концентрацию с первой до последней минуты игры.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм 19:30 Ливерпуль

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В первых матчах после прихода Моуриньо "Тоттенхэм" давал результат, даже казалось, что лондонская команды вернулась на победный путь и с кризисом покончено. Но конец декабря и начало января оказался очень неудачным периодом – ничья с "Норвичем" (2:2), поражение от "Саутгемптона" (0:1), а также в Кубке Англии со скромным "Мидлсбро" столичная команда расписала мир 1:1 и теперь придется еще раз сойтись с этим соперником в переигровке.

"Ливерпуль" начал 2020-й год победой над "Шеффилдом" 2:0, а затем в Кубка Англии справился с "Эвертоном" 1:0. В Англии все чаще говорят о возможном спаде у "красных", мол, невозможно так долго находиться на пике формы. Но команда Клоппа снисходительно относится к этим слухам, набирая очки в каждом следующем матче – восьмиматчевая победная серия в АПЛ у "Ливерпуля" и все еще ни одного поражения.

Решающей в игре может стать внимательность футболистов возле своих ворот. В семи последних матчах "Тоттенхэм" не может сохранить свои ворота "сухими", явные проблемы в обороне у "шпор". Показателен в этом плане матч с "Норвичем" (2:2). А вот мерсисайдцы имеют очень надежную оборону – не пропускают в пяти последних матчах.

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В октябре прошлого года команда Клоппа не без проблем обыграла "Тоттенхэм" 2:1. Лондонцы первыми вышли вперед, Кейн забил в дебютной атаке, и лишь во втором тайме мерсисайдцы вырвали викторию. Забивали Хендерсон и Салах (с пенальти).

В октябре 2017-го "Тоттенхэм" разгромил "Ливерпуль" 4:1, а в феврале 2018-го зрелищную ничью 2:2 расписали команды. Затем во встречах с "красными" для "Хоспур" началась черная полоса – четыре поражения подряд, причем, совсем не безнадежные поражения, но команда Клоппа дожимала соперника.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 172 матча:

48 побед Тоттенхэма, 43 ничьи, 81 победа у Ливерпуля;

Общий счет – 196:270

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев серьезные проблемы с травмированными, и главная проблема – повреждение Кейна, основного бомбардира "шпор". Точно не сыграют в 22-м туре АПЛ Дэвис, Ндомбиле, Роуз, Сиссоко и Льорис. В поисках новой команды Эриксен, который этой зимой, скорее всего, переберется в Италию и за "Тоттенхэм" уже не сыграет. Есть потери и у "Ливерпуля" - Кейта, Клайн и Милнер не смогут помочь своей команде. Под вопросом участие в матче Ловрена, Матипа и Фабиньо.

Тоттенхэм: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Фойт, Орье, Сессеньон, Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Ламела, Алли.

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Гомез, Александер-Арнольд, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана, Фирмино, Мане, Салах.

ПРОГНОЗ

Сможет ли команда Моуриньо в нынешнем состоянии создать какие-то существенные проблемы "Ливерпулю"? Очень сложно будет хозяевам, хотя можно смело предположить, что "шпоры" смогут прервать "сухую" пятиматчевую серию "красных". Однако гости умеют добиваться необходимого результата даже когда многие обстоятельства складываются против них. Прогноз: победа гостей 2:1.