Челси - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

"Челси" продолжает чередовать победные матчи с не очень удачными играми, теряя очки и показывая свою нестабильность. Судите сами – после поражения от "Борнмута" 0:1, была победа над "Тоттенхэмом" 2:0, затем неудача в игре с "Саутгемптоном" 0:1 и снова победа – "Арсенал" уступил "синим" 1:2. А в последнем матче чемпионата "Брайтон" сыграл вничью 1:1 с командой Лэмпарда. Сложно прогнозировать игру лондонцев и их готовность к каждому следующему сопернику независимо от его класса.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Челси 17:00 Бернли

После трех поражений подряд "Бернли" опустился близко к зоне вылета и всего четыре очка отделяет "бордовых" от 18-го места. В прошлом туре "Астон Вилла" обыграла команду Шона Дайча 2:1. Ранее "Ман Юнайтед" и "Эвертон" оставили "Бернли" без очков, явно что-то не ладное внутри команды, соперника "Челси" по туру.

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В этом сезоне подопечные Лэмпарда уже сумели обыграть "Бернли" в однозначном противостоянии - 4:2. К 58-й минуте "бордовые" горели 0:4 и смогли уйти от разгрома только в эндшпиле, когда "синие" расслабились и дали сопернику немного свободного пространства.

Конечно, "Челси" очевидный фаворит встречи, даже несмотря на репутацию "Робин Гуда", обыгрывая сильных соперников и раздавая очки аутсайдерам. В двух последних матчах на "Стэмфорд Бридж" "Бернли" не проигрывал – в апреле прошлого года отстоял ничью 2:2, а в августе 2017-го добыл победу 3:2. Наверняка у гостей есть настрой добыть очки и в этот раз. Есть предположение, что "Челси" наберет три непростых балла, воспользовавшись проблемами команды Дайча. Прогноз: победа хозяев 2:0.