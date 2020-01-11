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Ляпорт вернётся на поле в этом месяце

Англия
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Эмерик ежедневно тренируется

Ляпорт вернётся на поле в этом месяце
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт близок к полному восстановлению от травмы мениска, из-за которой он отсутствовал с конца августа.

По информации The Time, центрбек вернулся к тренировкам с командой сразу после Рождества в конце прошлого года и теперь участвует во всех занятиях команды.

Ожидается, что он вернётся на поле в этом месяце.

До конца января "Манчестер Сити" проведет 3 поединка в АПЛ (против "Астон Виллы", "Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед". Также им предстоит провести ответный полуфинал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" (первый матч – 3:1).

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Эмерик Ляпорт
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