Роджерс: Варди не вернётся в сборную Англии

Феноменальная форма форварда "Лестера" Джейми Варди возродила разговоры о возвращении игрока в сборную Англии. Однако наставник "лис" Брендан Роджерс уверен, что эта глава в карьере 33-летнего игрока уже пройдена.

"Джейми принял свое решение и никогда не давал поводов усомниться в этом. Если честно, я не представляю, что это изменится.

Иногда вызовы в сборную — это прежде всего путешествия. Избавившись от этого, он получил возможность быть свежим, проводить время со своей семьей, а также работать над некоторыми вещами в клубе индивидуально. А когда международный перерыв заканчивается, он в форме и рвется в бой.

Вопрос не в том, может ли он играть за сборную Англии. Несомненно, он может, но нужно спросить, хочет ли он этого. Когда я пришел, мы обсуждали этот вопрос с Джейми, но я в любом случае не волнуюсь и поддерживаю его", — цитирует Роджерса The Telegraph.