Манчестер Юнайтед - Норвич. Прогноз на матч АПЛ

С аутсайдером чемпионата, очень нестабильной командой, которая после возвращения в элиту не может найти себя, "МЮ" имеет хорошую возможность набрать три очка. Вот только "Норвич" имеет характер, за счет которого совсем недавно сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (2:2) и "Лестером" (1:1). В двух последних матчах не проигрывают "канарейки", всеми силами цепляясь за возможность сохранить прописку в Премьер-лиге.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Юнайтед 17:00 Норвич Сити

В новом 2020-м году команда Сульшера провела уже три матча и ни один из них не может занести себе в актив. Поражение от "Арсенала" первого января стало стратегической неудачей в дуэли с прямым конкурентом за место в еврокубковой зоне. Затем была блеклая ничья 0:0 с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии и поражение в дерби от "Ман Сити" 1:3 в Кубке лиги. Пора прервать эту серию неудач?

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В первой части сезона "красные дьяволы" довольно легко обыграли "Норвич" 3:1, причем сделали это на его поле. Однако на "Олд Траффорд" последнее свидание соперников завершилось в пользу "канареек". В декабре 2015-го "Норвич" смог обыграть "МЮ" 2:1, что, впрочем, не помогло ему сохранить место в АПЛ.

Команда Сульшера совсем не очевидный фаворит встречи с "Норвичем", поскольку "канарейки" именно во встречах с грандами проявляют необузданный нрав. Хотя, в своем последнем матче команда Фарке в Кубке Англии обыграла "Престон" 4:2. Есть основания сделать смелый прогноз, что победителя в этом матче не будет. Прогноз: ничья 1:1.