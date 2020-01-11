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Тоттенхэм - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 11.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию центрального противостояния 22-го тура АПЛ
Сможет ли "Тоттенхэм" остановить "Ливерпуль"? Дальше больше: хоть кто-то может остановить команду Клоппа или доставить мерсисайдцам столько проблем, чтобы они потеряли веру в своих силах? На сегодняшний день это риторический вопрос, хотя ничего невозможного в АПЛ не бывает, вдруг чудо совершат именно подопечные Моуриньо.
Подробнее о матче Тоттенхэм - Ливерпуль читайте в отдельном материале.
АПЛ. 22-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Тоттенхэм 19:30 Ливерпуль
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