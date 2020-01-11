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Обамеянг получил прямую красную карточку за удар шипами в голеностоп

Англия
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Габонец также отметился забитым мячом

Обамеянг получил прямую красную карточку за удар шипами в голеностоп
Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Арсеналом" 1:1.

Форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг пполучил прямую красную карточку.

Габонец был удален с поля на 67-й минуте матча за фол на полузащитнике хозяев Макса Майера - 30-летний нападающий ударил хавбек шипами в голеностоп.

Арбист встречи удалил Обамеянг после рекомендации VAR.

Фото эпизода

Обамеянг получил прямую красную карточку за удар шипами в голеностоп - изображение 1

Обамеянг получил прямую красную карточку за удар шипами в голеностоп - изображение 2

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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