Англия
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Обамеянг получил прямую красную карточку за удар шипами в голеностоп
Габонец также отметился забитым мячом
В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Арсеналом" 1:1.
Форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг пполучил прямую красную карточку.
Габонец был удален с поля на 67-й минуте матча за фол на полузащитнике хозяев Макса Майера - 30-летний нападающий ударил хавбек шипами в голеностоп.
Арбист встречи удалил Обамеянг после рекомендации VAR.
Фото эпизода
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