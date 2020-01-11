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АПЛ. Кристал Пэлас вырывает ничью у Арсенала

Англия
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Провальный второй тайм выдали "канониры"

АПЛ. Кристал Пэлас вырывает ничью у Арсенала
UA-Футбол
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В который раз "канониры" доказывают, что могут великолепно начать игру, показать настоящий класс, а затем расслабиться, утратить концентрацию и все потерять. Быстрый гол забил Обамеянг после удивительного паса Ляказетта. По центру прошла разительная атака гостей. Затем было еще несколько хороших комбинаций, можно было развить успех, но "Арсенал" не смог забить второй мяч.

"Кристал Пэлас" действовал вторым номером, хотя все смелее переходил центр поля, расшатывая оборону соперника. И во втором тайме "орлы" смогли отыграться. Гол получился несколько курьезным, пас Куяте оказался не самым удобным, а удар Айю далеко не идеальным, помог рикошет от защитники и мяч нырнул в дальний угол. А затем Обамеянг въехал в ногу Томкинсу, неудачно форвард действовал в обороне, арбитр решил показать ему сразу красную.

В меньшинстве "Арсенал" сосредоточился на обороне, изредка проводя не очень опасные контрвыпады. Пепе и Ляказет не реализовали свои шансы. А вот хозяева вполне могли вырвать победу - Томкинсу и Заха не хватило мастерства, чтобы вообще оставить команду Артеты без очков.

АПЛ. Кристал Пэлас вырывает ничью у Арсенала - изображение 1

Обе команды остаются в середине турнирной таблицы, что по этой игре кажется вполне справедливым. Пока остается перспектива подняться выше, однако необходим прогресс, в первую очередь от "Арсенала" ожидают большего. Довольно высокий потенциал и у команды Ходжсона, "орлы" в этом сезоне наверняка попортят нервы многим грандам.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Кристал Пэлас - Арсенал Лондон 1:1

Голы: Айю 54 - Обамеянг 12

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 8. Куяте Ш., 24. Кэхилл, 34. Келли М., 44. Ридевалд, 5. Томкинс, 7. Майер (Тосун 68), 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 23. Луис Д., 31. Колашинац, 11. Торрейра (Гендузи 46), 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 10. Озил (Мартинелли 70), 9. Ляказетт (Нельсон 90+2), 14. Обамеянг, 19. Пепе.

Предупреждения: Маккарти 71, Томкинс 85 - Пепе 44, Мэйтлэнд-Найлс 51, Ляказетт 90

Удаления: Обамеянг 68

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В статье: Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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