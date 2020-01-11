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Юрген Клопп: Если бы мы думали про рекорды, то Ливерпуль не выиграл бы ни одного матча

Англия
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Немецкий наставник прокомментировал беспроигрышную серию "красных"

Юрген Клопп: Если бы мы думали про рекорды, то Ливерпуль не выиграл бы ни одного матча
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет результатов "мерсисайдцев" в нынешнем сезоне.

"Боже мой, кто отправляет вас задавать подобные вопросы? Мы ни секунды не думали об этом и не будем делать этого сейчас. Если бы мы начали думать о рекордах, мы бы не выиграли столько матчей.

Думаю, что в спорте ни одна команда в истории не ставила рекорды из-за одного лишь желания установить рекорд. Если рекорд случается, это происходит из-за того, что вы сосредоточены на правильных вещах.

Каждый выполняет свою работу, и в итоге это может вылиться во что-то хорошее. Это нормально, в этом нет ничего особенного. Что бы ни происходило вокруг, о каких бы рекордах ни говорили люди, мне все равно. Я не знаю, сколько матчей мы не проигрываем, потому что я не думаю об этом.

В прошлом месяце я получил приз лучшему тренеру АПЛ, и единственное, о чем я думал: "Я хочу получить награду и в следующем месяце". Не потому, что я хочу приз, а потому, что это значит, что мы выиграли большинство матчей. Мы снова и снова хотим этого признания – не ради самой награды, а потому, что это показывает – что-то делается правильно", – поделился Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
The Telegraph
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