Микель Артета: Хочу, чтобы Арсенал играл всегда, так как в первые 35 минут этой встречи

Главный тренер лондонского "Арсенала" прокомментировал ничью с "Кристал Пэлас" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Я хочу, чтобы "Арсенал" играл именно так, как в первые 35 минут этого матча. Мы доминировали в нужных зонах и создавали моменты. После этого мы начали терять мяч и допускать штрафные удары в нашу сторону.

В первые 15 минут второго тайма они начали давить на нас – стоит отдать им должное. Они пошли вперед большими силами, а у нас возникли трудности. Когда нам забили гол, мы полностью выключились из игры, и это недопустимо. Не думаю, что мы потеряли концентрацию, просто невозможно контролировать "Кристал Пэлас" на этом стадионе на протяжении 90 минут. Они забрасывают мяч в штрафную площадь, и приходится защищаться».

Насчет удаления Обамеянга, то полагаю, столкновение было жестким. Нарушение не было умышленным, думаю, он неправильно рассчитал время", – рассказал Микель Артета.