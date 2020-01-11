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АПЛ. Челси и Ман Юнайтед громят своих соперников, Лестер уступает Саутгемптону
Неожиданный провал Лестера на фоне уверенных побед Челси и МЮ
АПЛ. 22-й тур
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Челси - Бернли 3:0
Голы: Жоржиньо 27 (пен.), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49
Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 24. Джеймс Р., 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 8. Баркли, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 10. Виллиан, 9. Абрахам.
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор Ч., 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 25. Леннон, 11. Макнил, 9. Вуд.
Предупреждения: Макнил 45, Вествуд 54
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Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 4:0
Голы: Рашфорд 27, Рашфорд 50, Марсьяль 54, Гринвуд 76
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 15. Перейра, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 8. Мата, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд (Джеймс 59).
Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 3. Байрэм, 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 23. Маклин, 8. Вранчич, 14. Кантуэлл, 27. Тетти, 17. Буэндия, 35. Айда.
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Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер - Саутгемптон 1:2
Голы: Прат 15 - Армстронг 20, Ингс 82
Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 20. Чаудри, 15. Барнс (Ихеаначо 58), 10. Мэддисон, 26. Прат, 9. Варди, 17. Перес.
Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Суареш С., 5. Стивенс Дж., 21. Бертран, 35. Беднарек, 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 7. Лонг, 9. Ингз.
Предупреждения: Сеюнджю 64 - Армстронг 16
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Эвертон - Брайтон 1:0
Голы: Ришарлисон 38
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Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Голы: Дендокер 14 - Альмирон 8