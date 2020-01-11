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Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1. Впечатляющая скромность

Англия
(1 голосов)

Одиннадцатая подряд победа мерсисайдцев в чемпионате

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1. Впечатляющая скромность
UA-Футбол
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Невероятные 16 очков теперь отделяют "красных" от второго места ("Лестер" в этом туре проиграл). Такое преимущество команда Клоппа не имеет права растерять, матч с "Тоттенхэмом" показал, что "Ливерпуль" похож на локомотив, настоящий экспресс, который мчится к своей цели без остановок. Хотя порой кажется, что мерсисайдцы и сами боятся своей неуязвимости - шестой "сухой" матч. При этом лидеры АПЛ и забивать стали очень мало - всего пять мячей в четырех последних играх.

"Тоттенхэм" выдержал интригу до последнего, вполне могли вырвать ничью хозяева центральной встречи тура, но главный козырь "Ливерпуля" в этом сезоне - умение добиваться необходимого результата, а также отстоять свое преимущество, пусть и не всегда очевидное. "Хотспур" создал определенные проблемы "красным", но не более того, вряд ли кто-то может оспорить победу команды Клоппа.

В дебюте команды обменялись атаками в отношении два к одному - на выпады с участием Фирмино и Окслейд-Чемберлена, у хозяев ответил Лукас Моура, его удару чуть не хватило точности. Более уверенно выглядели гости, а хозяева предпочитали действовать вторым номером, может и не "автобус" выставил Моуриньо, но явно от защиты играли "шпоры".

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1. Впечатляющая скромность - изображение 1

Садио Мане обязан был забивать на 36-й минуте, но это была только репетиция. "Хотспур" уже не успевал. Результативную комбинацию организовали Хендерсон, Салах и Фирмино - несмогли выбить мяч защитники, Хендерсон прокинул мяч на египтянина, Салах классно отдал на Фирмино и бразилец с острого угла поразил цель.

Казалось, что мерсисайдцы каждый раз на шаг быстрее соперника, особенно в ключевых эпизодах, которые определяли преимущество одного из соперников. Часто "красные" выигрывали борьбу в центре поля, отскоки и подборы, а также переходы из обороны в атаку быстрее получались у "Ливерпуля". Это принято называть классом, не отдельных игроков, а общим классом команды, коллективных действий, за счет чего мерсисайдцы в пятый раз подряд обыгрывают "Тоттенхэм".

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1. Впечатляющая скромность - изображение 2

Моуриньо старается и делает все возможное, чтобы вывести лондонцев из кризиса, вот только проблем у "шпор" больше, чем казалось после ухода Почеттино. Не хватает сил для серьезных атак "Тоттенхэму", возможно, из-за эпидемии травм, а также в психологии просматриваются многочисленные проблемы. Особенно на фоне "Ливерпуля" неуверенно выглядят подопечные Моуриньо. Пока равных в Англии, а может и в Европе у "красных" нет. Пока что...

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1

Голы: Фирмино 37

Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 3. Роуз (Ло Чельсо 69), 8. Уинкс, 20. Алли, 27. Лукас Моура, 23. Эриксен (Ламела 69), 7. Сон Мин.

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Ориги 81), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Шакири 90+1), 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 61).

Предупреждения: Гомез 23, Окслэйд-Чемберлен 39

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В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (8)
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okolegko (Київ)
11.01.2020 в 22:41
Залишилося виграти лише 11 поєдинків з 17-ти (за умови невтрати балів суперниками) і омріяне чемпіонство нарешті відбудеться . У випадку невтрати очок конкурентами . Але звичайно такого не відбудеться, тому вважаю, буде достатньо 7-8-ми перемог, і...
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.01.2020 в 21:50
Тоттенхем, надо отдать должное, сыграл на пределе своих возможностей. Просто Ливерпулю в Англии равных не наблюдается.
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+1
0
skopa (Харьков)
11.01.2020 в 21:49
Всех с победой! Но было валидольно в конце...Моуриньо все- таки выполнил свою локальную задачу и сломал игру Ливерпуля. Автобус, бестолковые забросы вперед с расчетом на индивидуальные действия, но в итоге во втором тайме Ливер начал останавливаться, что могло закончиться потерей очков..Шпор нужно было дожимать в первом тайме, да и в начале второго..Пока нам везет...
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0
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Loader (Днепр)
11.01.2020 в 21:57
Как там избитая фраза о том, что игра забывается, а результат остается.) Вот Барса прессовала АМ в суперкубке, а итог печален. Еще одна древняя фраза: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи".))
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Loader (Днепр)
11.01.2020 в 21:59
Добавлю, что Клопп пытается провести зимнюю часть очень аккуратно, чтобы команда не посыпалась, когда начнутся разборки по всем фронтам. Отсюда и низкая результативность.
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Loader (Днепр)
11.01.2020 в 21:33
Ливер прет, как танк. Не поверю, что можно прое..ть такое преимущество. Великий клуб возвращается на положенное таким клубам место. Если бы в 80-е годы их не подставили политики, возможно, мы бы не знали прекрасной истории МЮ.
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+3
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okolegko (Київ)
11.01.2020 в 22:36
Ще б пак! Взагалі, після цієї катастрофи в фіналі історія всього футболу могла б залишитися суто англійською. Але випадковість має місце бути...
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Loader (Днепр)
11.01.2020 в 22:39
Случайность? Конечно, иначе бы всякие Спортлото обанкротились за месяц, а на стадионах было бы, как в Катаре.))
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