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Вирджил ван Дейк: Наверное, Тоттенхэм до сих пор переживает из-за поражения в финале ЛЧ
Голландец прокомментировал победу над "шпорами"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями после победы над "Тоттенхэмом" в рамках 22-го тура АПЛ.
"Мы хотим проанализировать матч и стать намного лучше, но три очка очень важны, особенно здесь.
Мы встречались со "шпорами" – крепкой командой. Они играли в финале ЛЧ и, наверное, до сих пор переживают из-за поражения и хотят отомстить. Во втором тайме они оказывали на нас давление и усложнили нам игру.
Лидерство в чемпионате дарит приятные ощущения. Но видно, что еще есть куда расти. Мы в хорошей ситуации, но мы все еще можем кое над чем поработать, чтобы облегчить задачу", – поделился ван Дейк.