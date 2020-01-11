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Жозе Моуриньо: Встречались лучшая команда мира и команда, у которой есть проблемы

Англия
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Наставник "шпор" поделился мыслями после поражения от "Ливерпуля"

Жозе Моуриньо: Встречались лучшая команда мира и команда, у которой есть проблемы
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Футбол таков. Иногда ты получаешь больше, чем заслужил, иногда – меньше. Сегодня мы не получили ничего, хотя заслужили хотя бы что-то.

Встречались лучшая команда мира и команда, находящаяся в сложной ситуации, страдающая из-за травм, проводящая сложный отрезок сезона. Парни действовали замечательно, когда мы старались изменить ход матча и создать проблемы сопернику.

Можно говорить о месте в топ-4, когда ты начинаешь сезон с самого начала. Но сложно говорить об этом, когда ты начинаешь работать при отставании в 12 очков", – поделился Жозе Моуринью.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC
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