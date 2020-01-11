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Юрген Клопп: В первом тайме Тоттенхэм играл по схеме 4-6-0

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" поделился мыслями после победы над "шпорами"

Юрген Клопп: В первом тайме Тоттенхэм играл по схеме 4-6-0
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Первое и главное: результат превыше всего. Одна команда заслужила победу – это мы. Победить в гостях у "Тоттенхэма" – это нечто особенное. То, что исход игры не был предрешен после 50-60 минут, – наша вина. Это был очень напряженный матч.

Можно ожидать, что они будут глубоко обороняться на своем стадионе, но в первом тайме они играли по схеме 4-6-0. Если бы победить на этой арене было легко, это удавалось бы намного большему числу команд.

Благодаря победе я на седьмом небе от счастья, но нужно обсудить и нашу игру. Мы должны были забить больше голов – это правда. Надо быть честными с собой: мы могли забить больше и должны были это сделать – особенно на этом стадионе против такой команды, как "Тоттенхэм", – рассказал Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC
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