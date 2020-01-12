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Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
Ливерпуль идет дальше катком, а "шпоры" 4 матча без побед
Вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
АПЛ. 22-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Тоттенхэм - Ливерпуль 0:1
Голы: Фирмино 37
Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 3. Роуз (Ло Чельсо 69), 8. Уинкс, 20. Алли, 27. Лукас Моура, 23. Эриксен (Ламела 69), 7. Сон Мин.
Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Ориги 81), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Шакири 90+1), 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 61).
Предупреждения: Гомез 23, Окслэйд-Чемберлен 39