Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0. Обзор матча

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 22-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Норвичем".

Вера Оле Гуннара Сульшера в молодежь полностью окупилась в игре с новичком лиги, однако сможет ли она так себя проявить в играх и с более серьёзными соперниками?

Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 52 (с пенальти), Марсиаль, 54, Гринвуд, 76.

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Фред, Матич – Мата, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 59) – Марсиаль (Гомес, 80).

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Хэнли (Льюис, 80), Байрэм – Теттей, Вранчич (Амаду, 65) – Буэндиа, Маклин, Кэнтуэлл – Ида (Эрнандес, 65).