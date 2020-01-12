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Тоттенхэм опередил Вест Хэм в борьбе за Жедсона Фернандеша

Англия
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Лондонские клубы устроили серьезную битву за хавбека

Тоттенхэм опередил Вест Хэм в борьбе за Жедсона Фернандеша
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"Тоттенхэм" близок к закрытию сделки по аренде полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе к Фернандешу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэма", причем два последних сделали свои предложения по Жедсону, а второе предложение "молотобойцев" даже было принято.

Однако потеря на три месяца с травмой связок колена Муссы Сиссоко заставила "шпор" вступить в борьбу за Фернандеша, и эту борьбу они выиграли, утверждает The Guardian.

По информации издания, лондонцы воспользовались тем, что их главный тренер Жозе Моуриньо состоит в отличных отношениях с агентом Жорже Мендешем, который с недавних пор представляет интересы Жедсона.

Ожидается, что сделка будет заключена на предстоящей неделе. "Тоттенхэм" возьмет 21-летнего португальца в аренду на 18 месяцев, но пока неясно, получат ли "шпоры" опцию по выкупу.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жедсон Фернандеш
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