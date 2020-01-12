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Астон Вилла - Ман Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 12.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Бирмингеме

Астон Вилла - Ман Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

От "Манчестер Сити" теперь (а вернее снова) зависит – сохранится ли в чемпионате Англии 2019/20 интрига в борьбе за первое место. "Лестер" в 22-м туре оступился, потерял очки, и "горожане" должны выходить на второе место в турнирной таблице. "Астон Вилла" решает свои задачи в нижней части табеля о рангах, вряд ли может доставить серьезные проблемы команде Гвардиолы, но еще одна манчестерская команда - "МЮ" - в прошлом месяце не смогла обыграть бирмингемцев (2:2).

Подробнее о матче Астон Вилла – Ман Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Астон Вилла 18:30 Манчестер Сити

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa>>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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