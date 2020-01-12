МЮ предложил 12,5 млн фунтов за 16-летнего вундеркинда Бирмингема

"Манчестер Юнайтед" предложил "Бирмингему" 12.5 млн. фунтов за полузащитника Джуда Беллингема.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в данный момент на руках у "Бирмингема" есть два официальных предложения о покупке Джуда, в том числе одно от "Юнайтед".

Беллингем, которому исполнится 17 лет только в конце июня, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории "Бирмингема".

Беллингем дебютировал за первую команду лишь в августе, когда ему было 16 лет и 38 дней. Несколько недель спустя Джуд открыл счет своим голам за "браммиз", забив победный мяч против "Стоука".

Добавим, в данный момент игрок юношеской сборной Англии U-19 находится на юниорском контракте и получает около 145 фунтов в неделю.