Гвардиола: Не планируем подписывать никого вместо Давида Сильвы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что преемником Давида Сильвы в следующем сезоне станет Фил Фоден.

Напомним, 34-летний Сильва ранее огласил, что покинет «горожан» по окончанию кампании 2019/20.

"Фил — невероятный игрок, но ему все еще нужно улучшить некоторые вещи. Порой ему требуется время, чтобы точно понять, что нужно делать. Иногда ты должен проявить терпение.

Однако Давид уйдет от нас по окончанию сезона, и мы не собираемся покупать игрока на его позицию, потому что у нас есть Фил. Мы доверяем Филу. Если бы мы не верили в него, мы могли бы выйти на трансферный рынок, чтобы заменить Давида, но у нас есть Фил", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.