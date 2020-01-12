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Челси совершил первый трансфер после снятия бана
Брайан Фиабема стал первым новичком "синих" в январе
Нападающий норвежского "Тромсе" Брайан Фиабема перешел в "Челси".
16-летний форвард поставил подпись под контрактом с лондонским клубом до июня 2023 года. Сумма трансфера составила около 600 тысяч евро, сообщает VG.no.
Фиабема стал первым новичком "синих" после того, как с клуба сняли трансферный бан. Выступления на Стэмфорд Бридж 16-летний норвежец начнет в командах U-18 и U-23.
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