Челси совершил первый трансфер после снятия бана

Нападающий норвежского "Тромсе" Брайан Фиабема перешел в "Челси".

16-летний форвард поставил подпись под контрактом с лондонским клубом до июня 2023 года. Сумма трансфера составила около 600 тысяч евро, сообщает VG.no.

Фиабема стал первым новичком "синих" после того, как с клуба сняли трансферный бан. Выступления на Стэмфорд Бридж 16-летний норвежец начнет в командах U-18 и U-23.