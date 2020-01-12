АПЛ. Уотфорд в гостях громит Борнмут

Третья подряд победа "Уотфорда" и третье подряд поражение "Борнмута". Команды обменялись позициями в турнирной таблице и "шмели" теперь вне зоны вылета. Настрой гостей стал сюрпризом для подопечных Эдди Хоу, а в конце первого тайма Дукуре забил важный гол, сказался прессинг "Уотфорда" и ошибка хозяев в обороне.

Второй точный удар нанес Дини, казалось, что "Борнмут" отбился после очередной навалы, но отскок, мяч попал к Трою и он из пределов штрафной поразил цель. А разгромным счет сделал Перейра в компенсированное время, обозначив преимущество гостей - это был их день. Все по делу.

В зону вылета опускается "Борнмут", существенно сдали "вишни" и вполне заслуженно находятся на грани провала, рискуя оказаться в следующем сезоне в Чемпионшипе. "Уотфорд" провалил первую часть сезона, но постепенно приходит в себя и уходит из опасной зоны.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Уотфорд 0:3

Голы: Дукуре 43, Дини 65, Перерйра 90+3

Борнмут: 42. Треверс, 2. Фрэнсис, 3. Кук, 5. Аке, 15. Смит, 4. Гослинг (Кук 59), 8. Лерма (Биллинг 59), 24. Фрэйзер, 9. Соланке, 13. К. Уилсон (Сарридж 75), 22. Х. Уилсон.

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон, 6. Мариаппа, 11. Масина, 14. Чалоба, 15. Кэткарт, 7. Деулофеу (Грей 90), 16. Дукуре, 23. Сарр (Перейра 82), 29. Капу (Кина 86), 9. Дини.

Предупреждения: Смит 13 - Дини 57