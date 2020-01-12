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Сульшер: То что Ман Сити вышел против нас основным составом говорит о том, что МЮ уважают

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями насчет матча Кубка лиги

Сульшер: То что Ман Сити вышел против нас основным составом говорит о том, что МЮ уважают
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал то, что "Манчестер Сити" вышел на матч Кубка Лиги с "МЮ" основным составом.

"Понимаете ли, если вы играете с "Манчестер Сити" в Кубке лиги, и он выставляет свой сильнейший состав, это кое-что значит.

Это значит, что они нас уважают, что команды, приезжающие на наш стадион, начинают нас уважать.

Так что я не так уж плохо воспринял поражение, знаете ли. Я посчитал комплиментом то, что они приехали к нам сильнейшим составом", – поделился Оле-Гуннар Сульшер.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Лиги Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
12.01.2020 в 19:20
хахахахахахахха
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