Сульшер: То что Ман Сити вышел против нас основным составом говорит о том, что МЮ уважают

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал то, что "Манчестер Сити" вышел на матч Кубка Лиги с "МЮ" основным составом.

"Понимаете ли, если вы играете с "Манчестер Сити" в Кубке лиги, и он выставляет свой сильнейший состав, это кое-что значит.

Это значит, что они нас уважают, что команды, приезжающие на наш стадион, начинают нас уважать.

Так что я не так уж плохо воспринял поражение, знаете ли. Я посчитал комплиментом то, что они приехали к нам сильнейшим составом", – поделился Оле-Гуннар Сульшер.