Астон Вилла - Манчестер Сити 1:6. Разгром на классе

С какой-то надменностью и удивительной легкостью "горожане" обыграли "Астон Виллу". Хозяева почти не имели шансов отстоять приемлемый результат, даже минимальное поражение, настолько классно выглядели подопечные Гвардиолы, словно вспомнили все свои прошлые неудачи и решили в этом матче обрушить скопившиеся обиды на несчастных бирмингемцев. Все получалось у "Ман Сити".

Немного времени гости потратили на раскачку и забили уже на 18-й минуте. После паса Агуэро прорвался по флангу Марез, сместился в центр и пробил. Оборона, возможно, предчувствовала что-то неладное и расступилась перед форвардом - 1:0. Одного забитого мяча Марезу оказалось мало и через пять минут он отличился еще раз - атаку разогнал снова Агуэро, защитники выбили мяч на Жезуса, который отдал пас на партнера. После этого ляпа "Астон Вилла" откровенно посыпалась.

Агуэро будто ждал растерянности хозяев и принял участие в следующей результативной комбинации. Аргентинец с самого начала был намерен стать героем встречи, бирмингемцы его так и не смогли сдержать. С более чем 20-ти метров разрядил свою пушку Серхио - 3:0. Под конец первого тайма Жезус дал понять, что от разгрома команда Дина Смита никуда не денется.

Во втором тайме продолжал куражиться Агуэро, форвард буквально уничтожил "Астон Виллу", оформив первый хет-трик в сезоне. "Ман Сити" по инерции продолжал разрывать оборону хозяев, а бирмингемцы могли думать лишь об одном - когда прозвучит свисток арбитра про конец встречи. Мог счет стать и более крупным, Жезус не реализовал два верных момента.

В конце "Астон Вилле" повезло отыграть один мяч, хоть как-то сохранив лицо перед своими болельщиками. Гюндоган нарушил правила в своей штрафной, а Эль-Гази реализовал пенальти.

Подопечные Гвардиолы громко заявили о желании догнать "Ливерпуль", который добывает свои последние победы с минимальным счетом. Но крупная победа, как и минимальная, приносит только три очка - может необходимо было поберечь силы на следующие матчи? Или так резвиться ранее? Это мы узнаем в конце чемпионата.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:6

Голы: Эль-Гази 90 (пен.) - Марез 18, Марез 24, Агуэро 28, Жезус 45, Агуэро 57, Агуэро 81

Астон Вилла: 25. Нюланд, 3. Тейлор, 15. Конса, 30. Хаус, 40. Мингс, 4. Дринкуотер, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 14. Хурихейн, 27. Эль-Мухаммади, 21. Эль-Гази.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 5. Стоунз, 22. Менди, 27. Канселу, 16. Родри (Гюндоган 71), 17. де Брюйне (Фоден 63), 25. Фернандиньо (Отаменди 63), 21. Д. Силва, 9. Жезус, 10. Агуэро, 26. Марез.

Предупреждения: Эль-Гази 53, Грилиш 80 - Фернандиньо 50