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Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обойдя Анри
А также догнал Лэмпарда по количеству голов в АПЛ за всю историю
В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" 6:1.
Нападающий "горожан" Серхио Агуэро в этом матче сделал хет-трик. Аргентинец стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обойдя бывшего форварда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри (175 голов).
Также 31-летний Агуэро догнал экс-хавбека "Челси" Фрэнка Лэмпарда по количеству голов за всю историю АПЛ - у обоих по 177 голов.
Лучшие бомбардиры в истории АПЛ:
- Алан Ширер - 260.
- Уэйн Руни - 208
- Энди Коул - 187
- Серхио Агуэро, Фрэнк Лэмпард 177
- Тьерри Анри - 175
ANOTHER RECORD BROKEN!!!— Manchester City (@ManCity) January 12, 2020
???? 0-5 ???? #ManCity #AVLMCI pic.twitter.com/JN7BMgquZI
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
12.01.2020 в 22:17
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