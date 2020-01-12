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Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обойдя Анри

Англия
(1 голосов)

А также догнал Лэмпарда по количеству голов в АПЛ за всю историю

Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обойдя Анри
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В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" 6:1.

Нападающий "горожан" Серхио Агуэро в этом матче сделал хет-трик. Аргентинец стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обойдя бывшего форварда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри (175 голов).

Также 31-летний Агуэро догнал экс-хавбека "Челси" Фрэнка Лэмпарда по количеству голов за всю историю АПЛ - у обоих по 177 голов.

Лучшие бомбардиры в истории АПЛ:

  • Алан Ширер - 260.
  • Уэйн Руни - 208
  • Энди Коул - 187
  • Серхио Агуэро, Фрэнк Лэмпард 177
  • Тьерри Анри - 175
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити (Англия) Агуэро
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
12.01.2020 в 22:17
читать как форвард с опорником в голах сравнялся смешно )
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