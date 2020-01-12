Агуэро обогнал Ширера и установил рекорд АПЛ по количеству хет-триков

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро три раза поразил ворота "Астон Виллы" в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Таким образом аргентинец оформил свой 12-й хет-трик в АПЛ и установил новый рекорд английского первенства. 31-летний Агуэро обогнал по этому показателю экс-надающего "Ньюкасла" Алана Ширера - у англичанина 11 хет-триков в АПЛ.

Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер записал на свой счет 9 хет-триков. А Харри Кейн, Майкл Оуэн и Тьерри Анри по 8 раз забивали по 3 мяча в ворота соперников в рамках АПЛ.

Также , благодаря этому хет-трику, Серхио Агуэро обошел Анри и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров.