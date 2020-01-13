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Астон Вилла - Ман Сити 1:6. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" уничтожили соперника

Астон Вилла - Ман Сити 1:6. Видео голов и обзор матча
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Действующий чемпион Англии в 22 туре гостил у одного из аутсайдеров лиги, прогнозируемо одержав убедительную победу. Важной частью этого успеха стал хет-трик Серхио Агуэро, который таким образом смог сравняться с Фрэнком Лампардом в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Теперь у обоих футболистов по 177 точных ударов.

Заметим, что "горожане" воспользовались субботней осечкой "Лестера" и вышли на второе место в таблице Премьер-лиги. Но до "Ливерпуля", идущего первым, 14 очков.

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:6
Голы: Эль-Гази 90 (пен.) - Марез 18, Марез 24, Агуэро 28, Жезус 45, Агуэро 57, Агуэро 81

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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